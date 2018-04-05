В Казани при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Казани в результате пожара, произошедшего накануне в Советском районе города, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о пожаре поступила в 18.30. Возгорание произошло в одной из квартир шестиэтажного жилого дома по улице Зур Урам, 11.

На месте ЧП сотрудники экстренных служб обнаружили тело пожилой женщины 1937 г. р. (инвалид первой группы) без признаков жизни и обгоревшее тело мужчины 1928 г. р. Очаг пожара находился на кухне. Площадь горения составила 5 кв. м. Пламя потухло самостоятельно из-за недостатка кислорода.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования.

Ранее заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Алексей Пашин сообщил, что в первом квартале года в Татарстане произошло 690 пожаров, на которых погибли 46 человек. Это на три человека больше, чем за тот же период прошлого года.