МЧС советует каждому татарстанцу купить огнетушитель

Фото: Дмитрий Резнов

Обзавестись собственным огнетушителем каждому жителю республики посоветовал сегодня на брифинге в Казани заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Алексей Пашин. По его словам, в первом квартале года в Татарстане произошло 690 пожаров, на которых погибли 46 человек, из них двое детей. Это на три человека больше, чем в прошлогоднем аналогичном периоде. Пострадали на пожарах еще 68 человек.

— Основные причины пожаров — нарушение правил эксплуатации электрооборудования, печей и неосторожное обращение с огнем. В этом году удалось стабилизировать рост гибели детей на пожарах. Однако в начале года в Мензелинском районе погибли двое детей, — посетовал Алексей Пашин.

Чаще всего, по данным МЧС, на пожарах гибнут люди в возрасте от 41 до 60 лет и старше — пенсионеры и безработные. Как правило, они находятся в состоянии алкогольного опьянения, спят или не могут покинуть место возгорания из-за болезни или инвалидности.

По причине того, что подавляющее число пожаров приходится на жилой сектор, в Татарстане налажена профилактическая работа. Сформировано 155 профилактических групп, в которые входят сотрудники полиции, органов местного самоуправления, инструкторы пожарной профилактики, работники ВДПО, члены муниципальной пожарной охраны, члены добровольной пожарной охраны. Эти группы с начала года провели 1386 сходов.

В 2016 году под патронажем президента в республике началась программа по установке пожарных извещателей. На эти цели было выделено более 5 млн рублей. Датчики устанавливали совершенно бесплатно в квартирах и домах неблагополучных, многодетных семей и инвалидов. И они уже спасли жизни 20 человек.

— Мы также призываем всех граждан нашей республики использовать извещатели, стоят они порядка 300—350 рублей, но в критический момент могут спасти жизнь, — сообщил замначальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ.

Журналистов интересовало, как быть с дельцами, которые поставили установку датчиков на коммерческую основу и просят за свои услуги до двух тысяч рублей?

— Вы данные факты доведите до нашей службы, мы разберемся, в принципе, установить датчик может любой гражданин, вкрутить два самореза в потолок. Никаких особых познаний в области пожарной безопасности не требуется. Мы данное направление никак не контролируем, — отметил Пашин.

Прозвучал вопрос и о том, как часто в Татарстане происходят поджоги. Выяснилось, что и тут республика показала рост, за 3 месяца 2018 года — 36 поджогов, в прошлом году за это время — 35.

Журналисты не обошли стороной ситуацию в Кемерово и попросили Алексея Пашина рассказать, о том будет ли создана практика внеплановых проверок торговых центров?

— Сейчас департаментом надзорной деятельности МЧС РФ вносится ряд поправок к законодательным актам, которые позволят нам проводить такие проверки. Сейчас все на стадии проектирования, — заявил спикер.

После пожара в Кемерово в Татарстане резко вырос спрос и, как следствие, цены на огнетушители. Алексей Пашин заметил, что в курсе сложившейся ситуации. Но эти вопросы не в компетенции его ведомства. Хотя эксперт рассказал, что дома и в багажнике автомобиля у него всегда есть огнетушители. И посоветовал всем прикупить средства противопожарной защиты.

Ранее «Реальное время» сообщало о пожаре в ТЦ «Персей» на востоке Москвы, где погиб один человек, еще шестеро пострадало.