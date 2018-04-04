Правительство РФ изменило порядок раскрытия информации объектов ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении порядка раскрытия информации компаниями, занимающимися тепло-, водоснабжением и другими коммунальными услугами. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Внесены изменения в ряд нормативных правовых актов, в соответствии с которыми организации, осуществляющие тепло-, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами, должны будут размещать подлежащую раскрытию информацию в Единой информационно-аналитической системе», — сказано в пояснительной записке.

Сведения будут публиковаться в системе «Федеральный орган регулирования — региональные органы регулирования — субъекты регулирования». Также информация будет указана на сайтах федеральных органов регулирования тарифов и органов исполнительной власти субъектов Федерации и прочих ресурсах.

Сейчас все данные размещаются в этих источниках в произвольной форме.

Ранее стало известно, что в России могут ограничить максимальную долю расходов семьи на оплату услуг ЖКХ. Она не должна превышать 15% от общего дохода семьи.