В России могут ограничить максимальную долю расходов семьи на оплату услуг ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект об установлении максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере не более 15% от совокупного дохода семьи.
«Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не может превышать 15%. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму», — передает «РИА Новости.
Сейчас во многих субъектах России предельно допустимая доля собственных расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи составляет 22%. Но в некоторых регионах с высокими доходами населения она снижена региональными нормативными правовыми актами.
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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