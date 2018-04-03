В России могут ограничить максимальную долю расходов семьи на оплату услуг ЖКХ

В Госдуму внесен законопроект об установлении максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере не более 15% от совокупного дохода семьи.



«Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не может превышать 15%. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму», — передает «РИА Новости.

Сейчас во многих субъектах России предельно допустимая доля собственных расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи составляет 22%. Но в некоторых регионах с высокими доходами населения она снижена региональными нормативными правовыми актами.

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