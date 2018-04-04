Оплачивающие НДД нефтяные компании могут освободить от вывозных пошлин

Госдума приняла в первом чтении проект закона, сопутствующий будущему введению налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли.

Законопроект устанавливает фискальные условия добычи углеводородного сырья с учетом экономики разработки месторождений. Проектом предусмотрено освобождение от вывозных таможенных пошлин нефти и нефтегазоконденсатной смеси, добытых на участках, подпадающих под применение НДД, передает ТАСС.

Также для компаний, которые будут уплачивать НДД, предусмотрены льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

НДД будет взиматься не с выручки, а с финансового результата, что, по мнению властей, будет стимулировать разработку новых месторождений.

Планировалось, что НДД частично заменит НДПИ, а уплата НДПИ сохранится на более низком уровне.