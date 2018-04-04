Оплачивающие НДД нефтяные компании могут освободить от вывозных пошлин
Госдума приняла в первом чтении проект закона, сопутствующий будущему введению налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
Законопроект устанавливает фискальные условия добычи углеводородного сырья с учетом экономики разработки месторождений. Проектом предусмотрено освобождение от вывозных таможенных пошлин нефти и нефтегазоконденсатной смеси, добытых на участках, подпадающих под применение НДД, передает ТАСС.
Также для компаний, которые будут уплачивать НДД, предусмотрены льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
НДД будет взиматься не с выручки, а с финансового результата, что, по мнению властей, будет стимулировать разработку новых месторождений.
Планировалось, что НДД частично заменит НДПИ, а уплата НДПИ сохранится на более низком уровне.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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