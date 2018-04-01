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«Ак Барс» обыграл «Трактор» со счетом 4:3

19:27, 01.04.2018 1
«Ак Барс» обыграл «Трактор» со счетом 4:3
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл дома челябинский «Трактор» во втором матче финала Восточной конференции КХЛ. Игра прошла в «Татнефть Арене» и закончилась со счетом 4:3. Таким образом, «Ак Барс» ведет в серии со счетом 2:0.

В составе казанцев отличились Андрей Марков, Александр Бурмистров, Джастин Азеведо и Данис Зарипов. У челябинского клуба шайбы забросили Рихард Йюнге, Александр Рыбаков и Алексей Кручинин.

Напомним, что предыдущая игра между соперниками прошла 30 марта в Казани и закончилась победой «Ак Барса» со счетом 2:1. Следующий матч серии пройдет 3 апреля в Челябинске.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Ак барсу еще надо выдать таких же пару матчей и отправить Трактор на раннюю посевную, в поле！
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