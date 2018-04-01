«Ак Барс» обыграл «Трактор» со счетом 4:3

Казанский «Ак Барс» обыграл дома челябинский «Трактор» во втором матче финала Восточной конференции КХЛ. Игра прошла в «Татнефть Арене» и закончилась со счетом 4:3. Таким образом, «Ак Барс» ведет в серии со счетом 2:0.

В составе казанцев отличились Андрей Марков, Александр Бурмистров, Джастин Азеведо и Данис Зарипов. У челябинского клуба шайбы забросили Рихард Йюнге, Александр Рыбаков и Алексей Кручинин.

Напомним, что предыдущая игра между соперниками прошла 30 марта в Казани и закончилась победой «Ак Барса» со счетом 2:1. Следующий матч серии пройдет 3 апреля в Челябинске.