СМИ: Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли отравиться гречкой

В Великобритании не исключают того, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились гречкой: по одной из версий, нервно-паралитическое вещество «Новичок» было привезено из Москвы в Лондон именно в этом продукте.

Как сообщает The Sun, привезти гречку, а также специи Сергей Скрипаль попросил дочь Юлию, которая собиралась прилететь к отцу из Москвы. Она в спешке не успела купить нужные продукты и попросила сделать это некую женщину, которая вскоре также вылетела в Лондон вместе с мужем.

Ею оказалась работница крупной медицинской компании в России, ее уже допросили в Скотланд-Ярде. Обстоятельства того, как и когда женщина передала крупу Юлии Скрипаль, не уточняются.