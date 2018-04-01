СМИ: Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли отравиться гречкой
В Великобритании не исключают того, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились гречкой: по одной из версий, нервно-паралитическое вещество «Новичок» было привезено из Москвы в Лондон именно в этом продукте.
Как сообщает The Sun, привезти гречку, а также специи Сергей Скрипаль попросил дочь Юлию, которая собиралась прилететь к отцу из Москвы. Она в спешке не успела купить нужные продукты и попросила сделать это некую женщину, которая вскоре также вылетела в Лондон вместе с мужем.
Ею оказалась работница крупной медицинской компании в России, ее уже допросили в Скотланд-Ярде. Обстоятельства того, как и когда женщина передала крупу Юлии Скрипаль, не уточняются.
Справка
5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.
Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.
комментарии
Причем продукт настолько дефицитный, что покупку никоим образом нельзя было откладывать! За ним, через весь город, должна была нестись сотрудница медицинской компании! Купить 1 кг гречки за 56 руб., привезти его убывающим в Англию знакомым, а те этот килограмм САМОЛЁТОМ должны были привезти в Англию! Потом переть из аэропорта вместе с остальным багажом! Вместо того, чтобы купить у себя дома, в ближайшем магазине! На кого рассчитан этот бред?!
БЕДНАЯ АНГЛИЯ! ГРЕЧКИ - И ТО НЕТ!
В Справке сказано: "Позже Великобритания официально обвинила Россию..." Не "позже", а в тот же день!
А если в гречке что-то было, то ее в герметичных контейнерах не возят...