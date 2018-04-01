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Происшествия

СМИ: Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли отравиться гречкой

20:24, 01.04.2018 12

В Великобритании не исключают того, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились гречкой: по одной из версий, нервно-паралитическое вещество «Новичок» было привезено из Москвы в Лондон именно в этом продукте.

Как сообщает The Sun, привезти гречку, а также специи Сергей Скрипаль попросил дочь Юлию, которая собиралась прилететь к отцу из Москвы. Она в спешке не успела купить нужные продукты и попросила сделать это некую женщину, которая вскоре также вылетела в Лондон вместе с мужем.

Ею оказалась работница крупной медицинской компании в России, ее уже допросили в Скотланд-Ярде. Обстоятельства того, как и когда женщина передала крупу Юлии Скрипаль, не уточняются.

Справка

5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.

Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.

Происшествия
комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    О бред-то! Есть еще варианты - в водке или в матрёшке.
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  • Анонимно 01 апр
    А также черным хлебом и селедкой....
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  • Анонимно 01 апр
    А полицейский, который обнаружил Скрипалей на лавочке и также пострадал , тоже ел их гречку?
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  • Александр Богданов 01 апр
    Я думаю, что пиндосы ошиблись это было куриное просо.
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  • Анонимно 01 апр
    ОЧЕРЕДНАЯ ДОХЛАЯ АНГЛИЙСКАЯ УТКА - В АНГЛИИ НЕТ ГРЕЧКИ!!!
    Причем продукт настолько дефицитный, что покупку никоим образом нельзя было откладывать! За ним, через весь город, должна была нестись сотрудница медицинской компании! Купить 1 кг гречки за 56 руб., привезти его убывающим в Англию знакомым, а те этот килограмм САМОЛЁТОМ должны были привезти в Англию! Потом переть из аэропорта вместе с остальным багажом! Вместо того, чтобы купить у себя дома, в ближайшем магазине! На кого рассчитан этот бред?!
    БЕДНАЯ АНГЛИЯ! ГРЕЧКИ - И ТО НЕТ!
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    Анонимно 02 апр
    Гречки в Англии действительно нет. Ее обычно привозят из России или покупают в магазинах русских продуктов . Мы тоже возим гречку нашим друзьям в Европу. Потому что магазин русских продуктов далеко и проще прихватить пару кило крупы из России. Ничего в этом особенного нет. Другое дело ,что отравить через гречку вряд ли самый лучший вариант.
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  • Анонимно 01 апр
    ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ.
    В Справке сказано: "Позже Великобритания официально обвинила Россию..." Не "позже", а в тот же день!
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  • Анонимно 01 апр
    видимо 1 апрельская шутка
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  • Анонимно 01 апр
    С ПЕРВЫМ АПРЕЛЯ!
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  • Анонимно 01 апр
    Да ладно изощряться! От гречки в худшем случае обосрамится(с) могли.
    А если в гречке что-то было, то ее в герметичных контейнерах не возят...
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  • Анонимно 02 апр
    А балалайку чужую они не трогали?
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  • Анонимно 02 апр
    Да.... а ели гречку они сырой и руками-(вспомните дверную ручку). и угостили полицейского диковинным кушаньем. Все же это глупая первоапрельская шутка.
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