Жанна Алпарова ушла из ФССП

Жанна Алпарова ушла из службы ФССП по собственному желанию. Источник «Реального времени» подтвердил, что заявление ею написано, правда, под определенным давлением. Но приказ об увольнении пока не подписан.

Экс-начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РТ Алпарова находилась под домашним арестом с 3 ноября 2017 г. до 30 января текущего года.

Алпарову обвиняли в превышении должностных полномочий по пяти эпизодам. В числе последних — три эпизода с сокрытием почтовых уведомлений о возбуждении исполнительных производств в отношении должницы Франгизы Мингазовой и должника Мансура Гарифзянова, имеющих отношение к депутату Госсовета РТ и экс-руководителю «ВАМИНа» Вагизу Мингазову.