Россия не примет итогов расследования дела Скрипаля без ее участия

Россия не примет никаких итогов расследования дела об отравлении в британском Солсбери, если в нем не будут участвовать российские эксперты.



«Никаких результатов этого расследования мы не примем, если в нем не будут участвовать российские эксперты», — цитирует RT постоянного представителя России при ОЗХО Александра Шульгина.

По словам дипломата, мандат экспертов организации «состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери».

«Но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат, они этим не занимаются», — добавил он.

Также Шульгин отметил, что ситуация вокруг дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании лишь накаляется.

Ранее МИД России опубликовал список из 13 вопросов к ОЗХО по «делу Скрипаля».