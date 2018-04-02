«Телеком-Менеджмент» увеличил долю в уставном капитале «Нижнекамскнефтехима»

Фото: Максим Платонов

Казанская компания ООО «Телеком-Менеджмент» увеличила долю участия в уставном капитале «Нижнекамскнефтехима» с 50,94% до 55,82%, а долю обыкновенных акций — с 52,37% до 58,94%. Такая информация была опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.

Также опубликован новый список аффилированных лиц, в который вошел член правления — заместитель генерального директора по капитальному строительству НКНХ Илдус Сафин.