Расходы на ведение банкротства в «ИнтехБанке» во II квартале составят 56,8 млн рублей

Смета текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства в «ИнтехБанке» во II квартале 2018 года составит 56,8 млн рублей. Это следует из сообщения конкурсного управляющего банка — Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Больше всего расходов (29,8 млн рублей) направят на судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью и ликвидацией кредитной организации. Также в эту сумму входят нотариальные расходы и расходы на оплату госпошлины. Затраты на содержание аппарата составят 5,9 млн рублей.

Напомним, что в I квартале 2018 года смета расходов на конкурсное производство в «ИнтехБанке» составила 47,9 млн рублей.