Белоруссия предложила России создать единый продовольственный рынок

Власти Белоруссии предложили России создать единый продовольственный рынок, рассказал в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов.

«Мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, вместе обеспечивать продовольственную безопасность нашего общего рынка и потом уже думать о том, что мы будем завозить со стороны», — рассказал Богданов.



Он подчеркнул, что россиянам нравится белорусская продукция. Тем не менее «есть постоянные конфликты»:

«Мы считаем, что это лоббирование определенных интересов, в том числе и импортеров аналогичных товаров из третьих стран. Поэтому мы постоянно ориентируем нашего товаропроизводителя на то, чтобы постоянно заниматься диверсификацией экспорта», — подчеркнул он.

Напомним, что в поставленной в Россию молочной продукции из Белоруссии в прошлом году было найдено 376 нарушений ветеринарно-санитарных норм. В связи с этим Россельхознадзор несколько раз намеревался ограничить ее поставки, но это так и не было сделано.