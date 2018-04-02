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Белоруссия предложила России создать единый продовольственный рынок

07:36, 02.04.2018 1
Белоруссия предложила России создать единый продовольственный рынок
Фото: mil.ru

Власти Белоруссии предложили России создать единый продовольственный рынок, рассказал в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов.

«Мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, вместе обеспечивать продовольственную безопасность нашего общего рынка и потом уже думать о том, что мы будем завозить со стороны», — рассказал Богданов.

Он подчеркнул, что россиянам нравится белорусская продукция. Тем не менее «есть постоянные конфликты»:

«Мы считаем, что это лоббирование определенных интересов, в том числе и импортеров аналогичных товаров из третьих стран. Поэтому мы постоянно ориентируем нашего товаропроизводителя на то, чтобы постоянно заниматься диверсификацией экспорта», — подчеркнул он.

Напомним, что в поставленной в Россию молочной продукции из Белоруссии в прошлом году было найдено 376 нарушений ветеринарно-санитарных норм. В связи с этим Россельхознадзор несколько раз намеревался ограничить ее поставки, но это так и не было сделано.

ПромышленностьАгропром
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комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Как создавать единый продовольственный рынок без Казахстана?
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