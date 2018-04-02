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Скончался экс-диктатор Гватемалы Риос Монтт

01:31, 02.04.2018
Скончался экс-диктатор Гватемалы Риос Монтт
Фото: commons.wikimedia.org / Elena Hermosa

В возрасте 91 года скончался бывший диктатор Гватемалы Хосе Эфраин Риос Монтт. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Причиной смерти стал сердечный приступ.

Риос Монтт пришел к власти в результате госпереворота 1982 года. Он занимал пост президента Гватемалы с августа 1982 года по август 1983 года, впоследствии был привлечен к суду по обвинениям в военных преступлениях.

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