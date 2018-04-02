Скончался экс-диктатор Гватемалы Риос Монтт

В возрасте 91 года скончался бывший диктатор Гватемалы Хосе Эфраин Риос Монтт. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Причиной смерти стал сердечный приступ.

Риос Монтт пришел к власти в результате госпереворота 1982 года. Он занимал пост президента Гватемалы с августа 1982 года по август 1983 года, впоследствии был привлечен к суду по обвинениям в военных преступлениях.