В МЧС предложили сделать проверки ТЦ регулярными и внезапными

МЧС России разработало предложения, которые меняют порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

Среди всего прочего предлагается проводить проверки торговых центров не реже одного раза в год, независимо от того, выявлены ли нарушения, и сделать их внезапными, пишет ТАСС.

«Достаточно проблематично проверить работу противопожарных систем, состояние эвакуационных выходов, если предупредить собственника заранее, поэтому проверку предполагается сделать без предварительного уведомления владельцев и арендаторов», — отметил Еникеев, пояснив, что в настоящее время пожарному надзору надлежит предупреждать юридическое лицо за три дня.

Ранее в МЧС сообщили, что объекты массового пребывания людей могут начать проверять во время надзорных каникул.