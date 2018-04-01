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Специалисты: объекты массового пребывания людей могут начать проверять во время надзорных каникул

14:22, 01.04.2018 1
Специалисты: объекты массового пребывания людей могут начать проверять во время надзорных каникул
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил, что необходимо разрешить надзорным органам проверять некоторые малые предприятия во время «каникул».

Надзорные каникулы, введенные в 2016 году, подразумевают освобождение малого бизнеса от плановых проверок до конца 2018 года. Однако, по словам Еникеева, МЧС предлагает внести поправки в закон и позволить проверять объекты МСБ, если они являются местами массового скопления людей, сообщает РБК.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал этот закон в 2015 году. Закон запрещает госорганам проводить плановые проверки представителей малого и среднего бизнеса в течение трех лет.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Все верно, ещё за каникулярными надзирателями надзор учинить и все в порядке будет. Змея закусывающая своим хвостом.
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