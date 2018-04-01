Специалисты: объекты массового пребывания людей могут начать проверять во время надзорных каникул

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил, что необходимо разрешить надзорным органам проверять некоторые малые предприятия во время «каникул».



Надзорные каникулы, введенные в 2016 году, подразумевают освобождение малого бизнеса от плановых проверок до конца 2018 года. Однако, по словам Еникеева, МЧС предлагает внести поправки в закон и позволить проверять объекты МСБ, если они являются местами массового скопления людей, сообщает РБК.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал этот закон в 2015 году. Закон запрещает госорганам проводить плановые проверки представителей малого и среднего бизнеса в течение трех лет.