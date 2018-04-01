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ЦИК назначил на 9 сентября выборы нового губернатора Кемеровской области

11:17, 01.04.2018
ЦИК назначил на 9 сентября выборы нового губернатора Кемеровской области
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко заявил, что выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября, а решение об их назначении должно быть принято до 10 июня.

«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», — приводит слова Шевченко «РИА Новости».

Напомним, сегодня стало известно, что Аман Тулеев досрочно покинет пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию. После чего он записал видеообращение к жителям Кузбасса.

После чего президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

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