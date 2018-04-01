МЧС по РТ: возгорание в «Старом амбаре» произошло из-за мангала

Вчера вечером произошел пожар в трактире «Старый амбар» на Ямашева. В здании загорелась кровля. Площадь пожара — 450 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ заявили, что предварительная причина пожара — вспышка жиров в вытяжной системе при приготовлении пищи на углях в мангале.

В Сети опубликовали даже несколько видеозаписей пожара в «Старом амбаре» на Ямашева. По словам очевидцев, в момент возгорания детей в ресторане не было.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 22.39. Люди эвакуировались до приезда пожарных. Пожару была присвоена категория сложности 1 бис.