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МЧС по РТ: возгорание в «Старом амбаре» произошло из-за мангала

10:18, 01.04.2018 3
МЧС по РТ: возгорание в «Старом амбаре» произошло из-за мангала

Вчера вечером произошел пожар в трактире «Старый амбар» на Ямашева. В здании загорелась кровля. Площадь пожара — 450 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ заявили, что предварительная причина пожара — вспышка жиров в вытяжной системе при приготовлении пищи на углях в мангале.

В Сети опубликовали даже несколько видеозаписей пожара в «Старом амбаре» на Ямашева. По словам очевидцев, в момент возгорания детей в ресторане не было.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 22.39. Люди эвакуировались до приезда пожарных. Пожару была присвоена категория сложности 1 бис.

Происшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Не слишком ли выпуклая статистика пожаров на конец марта? Такое бывает при тщательной организации. А учитывая тупую приверженность истеблишмента США к постоянным формам провокаций (химические "фистули"), можно предположить и заказчика.
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    Зураб Церители 01 апр
    вполне!
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    Анонимно 03 апр
    что ж вы несете))
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