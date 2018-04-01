Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области
Аман Тулеев досрочно покинет пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональную администрацию.
«Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области», — сказал собеседник агентства. Пресс-служба областной администрации также подтвердила отставку Тулеева.
Слухи об уходе губернатора, которые циркулируют с прошлого года, усилились после того, как произошел пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.
Справка
Аману Тулееву 73 года, он возглавил Кемеровскую область в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5—96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.
комментарии
2. вот наш с Вами Татарстан показывает (по сообщениям СМИ) обеспеченность овощами свыше ста% (не говорю о качестве свёклы (плесневелой и с чернотой) в торговых сетях, не говорю о морковке. Вы же, кто это ПОКУПАЕТ в сетях, а не выращивает на приусадебном участке (вот я не могу его получить с 1986 года ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ с УЗАКОНЕННЫМИ КООРДИНАТАМИ-плюньте мне в рожу, если ТАКОГО не МОЕТ быть, так скажем и тогда бы об этом не писал, вернее не писал БЫ если бы в Нашем пока Татарстане были СВОИ татарстанские семеноводческие хозяйства (посадочный материал, но что то не нахожу в сетях), так речь о о том, а КАК В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-как у НАС СТАТИСТИКА? Или там в сетях плесневелая свёкла ЭТО ДИКОСТЬ и сам Аман с такими торгашами ДАВНО РАЗОБРАЛСЯ?
3. Разложил по полочкам? И что дальше? А вообще то о чем речь? Как о человеках (у каждого своё горе) пришедшими, НЕ МИТИНГ УСТРАИВАТЬ (как все пытаются это замазать), а ПРОСТО УЗНАТЬ СУДЬБУ СВОИХ ДЕТЕЙ, сказать двести бузотёрят, кстати а по статистике сколько там было? В том числе от опозиции. И кому? И как? В прямом эфире! Это надо же так зажраться, что естественные родительские чувства так преподнести? "Слово не воробей, вылетит, не поймаешь".. так скажем..
4. хвалите дальше... был бы сильным выращивал бы, как Диолектиан, капусту или свёклу с любимой и неповторимой женщиной, в окружении любящих его домочадцев, а руководством бы занимались выпестованные им профессионалы, а так ..Вот кто хочет такой финал?
5 А кто эту тётеньку на гостойнадзор ставил? И с чьего молчаливого согласия? А те, кто у нас в теме, что на это скажут?
6. умение хорошо говорить серебро, молчание золото. Интересные Вы ребята, ей богу, в которого не верю