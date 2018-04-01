Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области

Аман Тулеев досрочно покинет пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональную администрацию.

«Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области», — сказал собеседник агентства. Пресс-служба областной администрации также подтвердила отставку Тулеева.

Слухи об уходе губернатора, которые циркулируют с прошлого года, усилились после того, как произошел пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.