Посольство РФ предупредило россиян о рисках преследования в Великобритании

Посольство России в Великобритании опубликовало на своем сайте предупреждение для россиян в связи с антироссийской политикой и угрожающей риторикой британской стороны.



«На фоне антироссийской политики и нарастания угрожающей риторики британской стороны, избирательных действий британских властей в отношении российских физических и юридических лиц, последним примером чего является провокация в отношении самолета «Аэрофлота» и его экипажа 30 марта с.г., существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании», — говорится в сообщении диппредставительства.

Там советуют избегать конфликтных ситуаций с местным населением, фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные устройства видео- и аудиозаписи.

30 марта стало известно о досмотре российского самолета. По некоторым данным, британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа. Посольство России охарактеризовало досмотр в Лондоне самолета как «еще одну грубую провокацию британских властей», а Telegraph назвал это «стандартной расширенной проверкой» судна из страны «с повышенным уровнем риска».

