Новости происшествий

22:15 МСК
Новости раздела
Происшествия

Посольство РФ: досмотр в Лондоне самолета «Аэрофлота» — очередная «грубая провокация»

00:44, 31.03.2018
Посольство РФ: досмотр в Лондоне самолета «Аэрофлота» — очередная «грубая провокация»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Посольство России охарактеризовало досмотр в Лондоне самолета «Аэрофлота» как «еще одну грубую провокацию британских властей».

«Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, совершавшее рейс «Аэрофлота» 2582/2583 Москва — Лондон — Москва. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными», — цитирует слова представителя посольства «РИА Новости».

О досмотре российского самолета стало известно сегодня. По некоторым данным, британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа. Однако сотруднику посольства удалось договориться о присутствии капитана при досмотре.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан