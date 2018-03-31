Посольство РФ: досмотр в Лондоне самолета «Аэрофлота» — очередная «грубая провокация»

Посольство России охарактеризовало досмотр в Лондоне самолета «Аэрофлота» как «еще одну грубую провокацию британских властей».

«Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, совершавшее рейс «Аэрофлота» 2582/2583 Москва — Лондон — Москва. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными», — цитирует слова представителя посольства «РИА Новости».



О досмотре российского самолета стало известно сегодня. По некоторым данным, британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа. Однако сотруднику посольства удалось договориться о присутствии капитана при досмотре.