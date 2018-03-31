СМИ: досмотр российского самолета в Лондоне был «стандартной расширенной проверкой»

Досмотр лайнера компании «Аэрофлот» в британском Хитроу был «стандартной расширенной проверкой» судна из страны «с повышенным уровнем риска», сообщили источники в британском правительстве. Отмечается, что проверка никак не связана с «делом Скрипалей», сообщает РБК со ссылкой на Telegraph.

О досмотре российского самолета стало известно вчера. По некоторым данным, британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа. Однако сотруднику посольства удалось договориться о присутствии капитана при досмотре.

Посольство России охарактеризовало досмотр в Лондоне самолета «Аэрофлота» как «еще одну грубую провокацию британских властей».