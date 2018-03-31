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СМИ: досмотр российского самолета в Лондоне был «стандартной расширенной проверкой»

07:32, 31.03.2018 2
СМИ: досмотр российского самолета в Лондоне был «стандартной расширенной проверкой»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Досмотр лайнера компании «Аэрофлот» в британском Хитроу был «стандартной расширенной проверкой» судна из страны «с повышенным уровнем риска», сообщили источники в британском правительстве. Отмечается, что проверка никак не связана с «делом Скрипалей», сообщает РБК со ссылкой на Telegraph.

О досмотре российского самолета стало известно вчера. По некоторым данным, британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа. Однако сотруднику посольства удалось договориться о присутствии капитана при досмотре.

Посольство России охарактеризовало досмотр в Лондоне самолета «Аэрофлота» как «еще одну грубую провокацию британских властей».

Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 марта
    Для вашей же безопасности, very smart russians!
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  • Евгений Буданов 31 марта
    " стандартная проверка" с ставшими уже обычным нарушениями всех правил и законов. "Обычность" нарушений - уже стала нормой..
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