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ФК «Оренбург» обыграл «Томь» со счетом 3:0

19:17, 31.03.2018

ФК «Оренбург» в домашнем матче 30-го тура Футбольной национальной лиги обыграл «Томь». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Среди оренбуржцев отличились Сергей Терехов, Алексей Сутормин и Адесойе Ойеволе, передает «Чемпионат».

В результате победы «Оренбург» сократил отставание от лидера турнирной таблицы, ФК «Енисей», до одного очка.

В еще одном матче тура, который проходил параллельно, «Тюмень» на своем поле обыграла «Волгарь» со счетом 3:1.

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