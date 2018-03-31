ФК «Оренбург» обыграл «Томь» со счетом 3:0

ФК «Оренбург» в домашнем матче 30-го тура Футбольной национальной лиги обыграл «Томь». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Среди оренбуржцев отличились Сергей Терехов, Алексей Сутормин и Адесойе Ойеволе, передает «Чемпионат».

В результате победы «Оренбург» сократил отставание от лидера турнирной таблицы, ФК «Енисей», до одного очка.

В еще одном матче тура, который проходил параллельно, «Тюмень» на своем поле обыграла «Волгарь» со счетом 3:1.