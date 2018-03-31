Глава инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области пыталась скрыться
Руководитель инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилия Комкова, которую в пятницу задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», пыталась скрыться от следствия, сообщает «РИА Новости».
Напомним, сегодня утром обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями было предъявлено бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.
Подробнее о пожаре, который произошел в кемеровском ТЦ и унес 64 жизни, — в специальном сюжете «Реального времени».Общество
комментарии
А лицемеры среди которых ого-го какие экземпляры встречаются, будут всем говорить, что надо добровольно сдаться представителям «кровожадного путинского чекистского режима» и сесть в русскую тюрьму (с) . Остаётся подобного опыта пожелать самим таким записным моралистам.
Хотя, скорее всего...