Глава инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области пыталась скрыться

Фото: Telegram-аккаунт СК РФ

Руководитель инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилия Комкова, которую в пятницу задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», пыталась скрыться от следствия, сообщает «РИА Новости».

Напомним, сегодня утром обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями было предъявлено бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

Подробнее о пожаре, который произошел в кемеровском ТЦ и унес 64 жизни, — в специальном сюжете «Реального времени».