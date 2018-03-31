Новости общества

22:13 МСК
Новости раздела
Общество

Глава инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области пыталась скрыться

11:50, 31.03.2018 3
Глава инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области пыталась скрыться
Фото: Telegram-аккаунт СК РФ

Руководитель инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилия Комкова, которую в пятницу задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», пыталась скрыться от следствия, сообщает «РИА Новости».

Напомним, сегодня утром обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями было предъявлено бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

Подробнее о пожаре, который произошел в кемеровском ТЦ и унес 64 жизни, — в специальном сюжете «Реального времени».

Общество
комментарии 3

комментарии

  • HAYASA ARARAT 31 марта
    потом такие экземпляры как эта будут говорить о "кровожадном путинском чекистском режиме", типа что она вся невинная и полезная была ФСБ посажена за "ни за что"
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Такие экземпляры и являются составной частью режима.
    Ответить
  • Анонимно 31 марта
    Не на такой уж и крутой машине она пыталась скрыться.
    А лицемеры среди которых ого-го какие экземпляры встречаются, будут всем говорить, что надо добровольно сдаться представителям «кровожадного путинского чекистского режима» и сесть в русскую тюрьму (с) . Остаётся подобного опыта пожелать самим таким записным моралистам.
    Хотя, скорее всего...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан