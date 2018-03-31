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СК РФ предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ

08:18, 31.03.2018 Сюжет:  Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"

Следственный комитет России предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

Следствие предполагает, что ТЦ «Зимняя вишня», в котором произошел унесший 64 человеческих жизни пожар, был самостроем. Комкова должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания, сообщает ТАСС.

Напомним, страшный пожар произошел 25 марта. У здания полностью выгорели два верхних этажа и обрушилась крыша. Выяснилось, что здание не строилось как объект массового посещения и явно не соответствовало параметрам торгового центра. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени»

Происшествия
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