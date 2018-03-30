МЧС предлагает считать торговые центры чрезвычайно опасными объектами

МЧС предлагает повысить степень опасности торговых центров со «значительно опасных объектов» до «имеющих чрезвычайную категорию риска».

«Подобный проект для многофункциональных торговых центров с количеством более 200 человек предусматривает срок проверки 1 раз в год», — цитирует «Коммерсант» замдиректора департамента надзорной и профилактической работы МЧС России Дениса Зобкова

Зобков также добавил, что проверки ТЦ могут стать внеплановыми.



Ранее сегодня МЧС и прокуратура отчитались о результатах проверки ТЦ в Центральном и Приволжском федеральном округах. На 750 из 791 объектах правоохранительные органы обнаружили 2,7 тыс. нарушений.