В Казани прошел турнир по лазертагу «Защитники Отечества»

В поселке Мирном на базе спортивного центра «Динамо» состоялся первый турнир по лазертагу «Защитники Отечества», объединивший 20 ветеранов СВО и 20 воспитанников благотворительного фонда «Ният». Мероприятие, прошедшее на открытой площадке в березовом лесу, стало важной социальной инициативой, направленной на реабилитацию ветеранов и патриотическое воспитание детей. Организаторы отметили особую атмосферу живого общения и взаимной поддержки между поколениями.
