«Аксенов-фест» пройдет в Казани с 17 по 20 сентября

В этом году мероприятие будет посвящено документалистике

Фото: Максим Платонов

«Аксенов-фест» пройдет в Казани с 17 по 20 сентября, рассказал на аппаратном совещании в мэрии начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов. Мероприятие будет посвящено документалистике. Тема фестиваля в этом году — «ДокПроза. ДокКино. ДокТеатр. Одновременно и врозь».

События «Аксенов-феста» развернутся на девяти локациях. Это Дом Аксенова, Нацбиблиотека Татарстана, библиотеки №13, 26 и 27, Казанская ратуша, сад Рыбака и сад Аксенова, а также парк «Елмай». Церемония вручения премии «Звездный билет» по традиции пройдет в ратуше. На вечере выступит Евгений Моргулис.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Участие в «Аксенов-фесте» примут поэты, писатели, режиссеры и сценаристы, в числе которых Евгений Попов, Эдуард Веркин, Андрей Опарин, Дмитрий Воденников, Анна Баснер, Максим Замшев, Илья Бояшов, Евгения Декина, Екатерина Златорунская и французский писатель Ив Готье.

Напомним, в прошлом году «Аксенов-фест» прошел в рамках первого литературного форума БРИКС. Подробнее о мероприятии — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина