Переговоры по продаже «Рольфа» прекратились из-за пандемии

Семья предпринимателя Сергея Петрова передумала продавать группу «Рольф». Переговоры с потенциальными покупателями были прекращены из-за пандемии коронавируса.

«Тема с продажей закрыта», — приводит ТАСС слова гендиректора компании Светланы Виноградовой. Она уточнила, что «Рольф» не будет продаваться совсем.

Виноградова рассказала о десяти потенциальных покупателях, с которыми переговоры дошли до стадии road show, но в этот момент началась пандемия, передает «Интерфакс».

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Напомним, в 2019 году в отношении основателя крупнейшего в России автодилера Сергея Петрова было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов. Не живущего в России бизнесмена заочно арестовал суд. Тогда встал вопрос о возможной продаже «Рольфа».