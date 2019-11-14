Семья предпринимателя Петрова может продать «Рольф»

Семья основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова рассматривает возможность продажи группы. Этот вопрос уже обсуждается в кипрской Delance Limited, которую контролируют родные предпринимателя.

«Организатор сделки разошлет инвестиционный тизер потенциальным инвесторам, в том числе стратегическим, в ближайшее время», — приводит слова представителя компании «Интерфакс».

Напомним, что в отношении основателя крупнейшего в России автодилера возбуждено уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов. Басманный суд Москвы заочно арестовал Петрова.



