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Семья предпринимателя Петрова может продать «Рольф»

20:31, 14.11.2019
Семья предпринимателя Петрова может продать «Рольф»
Фото: скриншот видео youtube.com

Семья основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова рассматривает возможность продажи группы. Этот вопрос уже обсуждается в кипрской Delance Limited, которую контролируют родные предпринимателя.
«Организатор сделки разошлет инвестиционный тизер потенциальным инвесторам, в том числе стратегическим, в ближайшее время», — приводит слова представителя компании «Интерфакс».

Напомним, что в отношении основателя крупнейшего в России автодилера возбуждено уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов. Басманный суд Москвы заочно арестовал Петрова.

БизнесПроисшествия
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