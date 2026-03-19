Казань вошла в число популярных городов для каршеринга зимой

В список востребованных направлений также вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург

Казань вошла в число самых востребованных направлений для поездок на машинах каршеринга минувшей зимой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов «Делимобиля».

По данным компании, среди популярных городов для зимних поездок также оказались Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

В целом за период с декабря 2025 года по февраль 2026 года пользователи сервиса чаще всего бронировали автомобили в дневные часы. Пик активности приходился примерно на 17:00. Вечером и ночью количество поездок сокращалось, а утренние часы оставались самым спокойным временем суток.

Самым популярным днем для каршеринга прошлой зимой стало 19 декабря, а наименьшее количество поездок было зафиксировано 1 января.

Всего за зимний сезон пользователи сервиса проехали 215 млн км. В компании отметили, что это сопоставимо с расстоянием примерно в 230 поездок от Земли до Луны и обратно.

По данным сервиса, больше всего за сезон проехал 43-летний житель Москвы — 21 тыс. км. Второе место занял 47-летний москвич с результатом 16 тыс. км, третье — 38-летний житель Ростова-на-Дону, проехавший 12 тыс. км. По количеству поездок лидерами стали 21-летний москвич и 39-летний житель Санкт-Петербурга.

Чаще всего пользователи выбирали автомобили экономкласса. Самыми востребованными моделями стали Volkswagen Polo, Kia Rio и Nissan Qashqai. Реже арендаторы отдавали предпочтение автомобилям комфорт-класса — Geely Coolray, Exeed LX и Jaecoo J7.

Основатель и генеральный директор «Делимобиля» Винченцо Трани сообщил, что высокий спрос на аренду автомобилей зимой связан с изменением стратегии компании.



