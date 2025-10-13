Суд смягчил приговор блогеру Елене Блиновской

Срок уменьшили с 5 до 4,5 года

Московский городской суд принял решение об изменении приговора блогеру Елене Блиновской. Наказание было смягчено с 5 до 4,5 года лишения свободы, сообщает ТАСС.

По информации ТАСС, в ближайшее время блогер выйдет из следственного изолятора. Решение о смягчении приговора было принято в рамках рассмотрения апелляционной жалобы.

Ранее Блиновская попросила Мосгорсуд отсрочку от отбывания наказания. Основание для запроса — возраст ее детей. Блиновская просит отложить исполнение наказания до достижения ими 14-летнего возраста, сообщает ТАСС.

Наталья Жирнова