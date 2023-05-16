В Казани в мае произошло три ДТП с электросамокатами

В Казани в мае зарегистрировали три ДТП с электросамокатами, в двух случаях пострадали несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу.



Один из случаев произошел 2 мая напротив дома №72 по ул. Фучика. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Nissan не выбрал безопасную скорость и наехал на электросамокат, которым управлял 31-летний мужчина. Водителю элетросамоката оказали медицинскую помощь, после чего отпустили из медучреждения.

Еще одно ДТП произошел 9 мая. Двигаясь по прилегающей территории ТРК «Франт» на ул. Фучика, 29-летний водитель автомобиля ГАЗ наехал на электросамокат, которым управлял 11-летний ребенок. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия и отпустили домой.

Третье ДТП произошло 3 мая. 47-летний водитель Daewoo при выезде с прилегающей территории дома №31б по ул. Р. Зорге не уступил дорогу и наехал на электросамокат под управлением 16-летней девушки. Ей оказали помощь в медучреждении, после чего отпустили домой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госавтоинспекция Казани рекомендует жителям при езде на велосипедах и электросамокатах соблюдать правила безопасности при движении на проезжей части, использовать средства защиты. Водителей автомобилей в свою очередь призывают быть внимательными к участникам дорожного движения, передвигающимся на электросамокатах и велосипедах. Чтобы избежать ДТП при начале движения, маневрировании на перекрестках и при перестроении необходимо ориентироваться на зеркала заднего вида.

Член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин считает, что нужно создать единую информационную систему для регистрации владельцев электросамокатов. Компании кикшеринга в это время будут направлять данные об арендаторах самокатов и маршрутах их движения.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что электросамокаты нужно убрать с городских улиц. Он объяснил, что электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам из-за роста ЧП с их участием.

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Маргарита Головатенко