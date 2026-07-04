В Альметьевском районе усилили меры безопасности у водных объектов

Меры введены в связи с жаркой погодой и увеличением числа отдыхающих у водоемов

Фото: Реальное время

В Альметьевском районе Татарстана усилили меры безопасности у водных объектов. Об этом сообщили в администрации Альметьевска.

Меры приняты по поручению главы района Гюзель Хабутдиновой в связи с жаркой погодой и увеличением числа отдыхающих у водоемов. В Альметьевском районе временно усилено патрулирование мест отдыха у водных объектов, с отдыхающими проводят разъяснительные беседы.

К работе привлечены сотрудники отдела обеспечения общественного порядка, департамента экологии, управлений образования, культуры, спорта и по делам молодежи и главы сельских поселений, на территории которых расположены водоемы.

По состоянию на 2 июля в Татарстане можно купаться на девяти пляжах из 24. Список разрешенных мест — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин