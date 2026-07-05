Сегодня в Татарстане потеплеет до +32 градусов
Местами кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный 5—10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—20 м/с. Температура составит от +27 до +32 градусов.
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