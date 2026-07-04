Россиянам летом пересчитают пенсии по нескольким основаниям

Основная дата перерасчета — 1 августа

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Летом 2026 года российские пенсионеры получат несколько индексаций выплат. Как сообщил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, основная дата перерасчета — 1 августа.

В этот день пройдет ежегодный автоматический перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров за счет взносов работодателей, перечисленных в 2025 году. Сумма будет индивидуальной, но ограничена тремя пенсионными коэффициентами (в 2026 году один коэффициент равен 156,76 рубля). Таким образом, максимальная ежемесячная прибавка составит 470,28 рубля.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Помимо этого, с 1 августа вырастут другие виды выплат:

Накопительные пенсии увеличатся на 17,3% по итогам инвестирования средств за прошлый год.

Срочные выплаты в рамках программы софинансирования и использования материнского капитала вырастут на 19,3% .

Также право на повышенную выплату появится у тех, кто достигает определенных жизненных условий в июне-августе. При достижении 80 лет или установлении I группы инвалидности фиксированная выплата удваивается (до 19 169,38 рубля), а также добавляется надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.

Прибавку могут получить граждане с северным стажем (плюс 4 792,35 рубля за 15 лет работы на Крайнем Севере) или сельским стажем (плюс 2 396,17 рубля за 30 лет работы в АПК).

Ранее стало известно, что Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объему взносов в НПФ. За двенадцать месяцев жители и предприятия Татарстана вложили в финансовые инструменты НПФ 18,8 млрд рублей.

Зульфат Шафигуллин