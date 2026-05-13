Бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева объявили в розыск
Он покинул пост замглавы Минприроды 22 апреля — премьер‑министр Михаил Мишустин освободил его от должности по личной просьбе
По данным базы МВД, бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев объявлен в розыск. Известно, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса.
Денис Буцаев покинул пост замглавы Минприроды 22 апреля — премьер‑министр Михаил Мишустин освободил его от должности по личной просьбе. До назначения на пост заместителя министра в марте 2025 года Буцаев занимал должность генерального директора Российского экологического оператора (РЭО).
Газета «Ведомости» 1 мая сообщила, что после отставки Буцаев покинул Россию, выехав через Минск. По информации издания, это произошло на фоне новостей о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева, которые появились в анонимных Telegram‑каналах и других источниках.
Ранее в Татарстане стартовал заочный суд над украинским олигархом Игорем Коломойским*.
Справка
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».