Бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева объявили в розыск

Он покинул пост замглавы Минприроды 22 апреля — премьер‑министр Михаил Мишустин освободил его от должности по личной просьбе

По данным базы МВД, бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев объявлен в розыск. Известно, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Денис Буцаев покинул пост замглавы Минприроды 22 апреля — премьер‑министр Михаил Мишустин освободил его от должности по личной просьбе. До назначения на пост заместителя министра в марте 2025 года Буцаев занимал должность генерального директора Российского экологического оператора (РЭО).

Газета «Ведомости» 1 мая сообщила, что после отставки Буцаев покинул Россию, выехав через Минск. По информации издания, это произошло на фоне новостей о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева, которые появились в анонимных Telegram‑каналах и других источниках.



Наталья Жирнова