В Госдуме объяснили, как стать владельцем заброшенного дома

Россияне могут оформить заброшенный дом в собственность через 15 лет проживания при определенных условиях

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Россияне могут оформить заброшенный дом в собственность через 15 лет проживания, если докажут суду вложения в недвижимость. Об этом RT рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Чтобы претендовать на бесхозное жилье, семье нужно заселиться в него и начать обустраивать — даже если у дома нет официального адреса. Судебная практика показывает: при первом обращении право собственности не признают, но зафиксируют факт владения и проживания. После этого запускается срок приобретательной давности.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Чтобы суд передал дом новым владельцам, они должны открыто владеть им 15 лет, оплачивать коммунальные услуги, делать ремонт и содержать участок. Подтверждать эти расходы придется чеками и квитанциями. Оформление возможно только через суд: если прежний хозяин неизвестен — в порядке особого производства, если известен — исковым заявлением.

Механизм не сработает, если здание стоит на самовольно занятой государственной земле. Кроме того, схема исключена для арендованного жилья. Если собственник сдал квартиру или дом по договору, а сам уехал в другой город, жильцы не смогут отсудить недвижимость через 15 лет.

— Ведь собственник не забросил свое жилье, а ответственно и добросовестно по договору заселил туда жильца для проживания и заботы о жилье, — пояснил Гаврилов.

Напомним, в сентябре прошлого года в одном из самых элитных районов Татарстана продавали два заброшенных здания свободного назначения.

Зульфат Шафигуллин