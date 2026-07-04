Программа капремонта жилья в Татарстане на 2026 год выполнена на 45%

На неделе Минстрой республики объявил аукционы по капремонту еще 120 многоквартирных домов

Фото: Артем Дергунов

Программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год в Татарстане к началу июля выполнена на 45%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

К работам уже приступили в 485 зданиях из запланированных 813. Полностью завершен ремонт в 74 домах, из них 15 — за последние две недели. Программа охватила 41 муниципальное образование.

Также в этом году планируется замена 124 лифтов в 56 жилых домах шести муниципалитетов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На текущей неделе объявлены электронные аукционы по выбору подрядчиков еще для 120 объектов в республике.

Ранее в Татарстане обновили программу капитального ремонта многоквартирных домов. Теперь объем финансирования составит 11,118 млрд рублей.

Напомним, что строительно-монтажные работы в многоквартирных домах Казани завершат к 15 сентября 2026 года, а сезонные, куда входят кровли, фасады, системы отопления, — к 15 августа. В свою очередь, лифты починят к 1 декабря.

Зульфат Шафигуллин