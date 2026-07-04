В здании Госсовета Татарстана прошла панихида по Дание Давлетшиной

Секретарь Президиума Верховного Совета ТАССР с 1979 по 1990 год скончалась на 93-м году жизни

В здании Госсовета Татарстана прошла панихида по экс-секретарю Президиума Верховного Совета ТАССР Дание Давлетшиной. Ветеран труда и госслужбы скончалась в пятницу на 93-м году жизни.

В церемонии прощания приняли участие исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, почетный председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, а также другие видные деятели республики.

— Дания Салиховна внесла большой личный вклад в развитие парламентаризма в Татарстане, выступила инициатором многих социально значимых законов, направленных на защиту материнства и детства. Ее труды заслуженно были удостоены большими государственными наградами, — заявил Ахметов.

Фарид Мухаметшин в своей речи назвал Данию Давлетшину «символом эпохи и легендарной личностью, чья смелость помогала Татарстану в непростые годы».

Дания Салиховна избиралась депутатом четырех созывов Верховного Совета ТАССР, а в декабре 1979 года была избрана секретарем Президиума Верховного Совета ТАССР. Благодаря ей в республике было воссоздано женское движение, по всей республике заработали тысячи женсоветов. Долгие годы возглавляя республиканский совет женщин, Дания Давлетшина решала вопросы охраны здоровья матери и ребенка, улучшения условий труда женщин, работающих на всех предприятиях республики, нравственного воспитания подрастающего поколения.

Значительный вклад Дании Салиховны в развитие республики, ее многолетний плодотворный труд отмечены многочисленными государственными и правительственными наградами — орденом «Дуслык» (2024), медалями «В память 1000-летия Казани» (2005), «За доблестный труд» (2009), «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» (2019), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР (1960), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1989), Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан (2004) и другими государственными наградами.

Зульфат Шафигуллин