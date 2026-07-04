Уровень тревожности россиян растет третью неделю подряд

ФОМ представил данные еженедельного опроса о спокойствии граждан

Фото: Максим Платонов

Уровень тревожности россиян продолжает расти третью неделю подряд и достиг 55%. К таким выводам пришли в Фонде общественного мнения (ФОМ) по итогам еженедельного опроса граждан.

С 7 по 28 июня уровень тревожности россиян вырос с 48 до 55%. При этом спокойствие граждан снизилось с 44 до 39%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Опрос затронул 97 населенных пунктов в 51 субъекте России и 1500 респондентов.

Напомним, ранее ВЦИОМ зафиксировал падение уровня доверия россиян к президенту Владимиру Путину и снижение доли одобрения его работы.

Зульфат Шафигуллин