Уровень тревожности россиян растет третью неделю подряд
ФОМ представил данные еженедельного опроса о спокойствии граждан
Уровень тревожности россиян продолжает расти третью неделю подряд и достиг 55%. К таким выводам пришли в Фонде общественного мнения (ФОМ) по итогам еженедельного опроса граждан.
С 7 по 28 июня уровень тревожности россиян вырос с 48 до 55%. При этом спокойствие граждан снизилось с 44 до 39%.
Опрос затронул 97 населенных пунктов в 51 субъекте России и 1500 респондентов.
Напомним, ранее ВЦИОМ зафиксировал падение уровня доверия россиян к президенту Владимиру Путину и снижение доли одобрения его работы.
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