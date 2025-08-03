Татарстан вошел в число лидеров по количеству стобалльников на ЕГЭ 2025 года

Число стобалльников в республике достигло 313

Фото: Динар Фатыхов

В этом году Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством стобалльников на ЕГЭ. Всего в России 7 377 выпускников получили максимальный балл, и Татарстан стал одним из лидеров наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Несмотря на слухи о «аномальном» количестве стобалльников в Северо-Кавказском федеральном округе, официальные данные опровергли эти утверждения. В указанных регионах всего 98 выпускников достигли максимального результата.

— Сложившаяся схема проведения ЕГЭ обеспечивает прозрачность и объективность результатов, — уточнили в Рособрнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что информация о ходе и результатах экзамена доступна только на официальных ресурсах.

Напомним, что в этом году в сдаче ЕГЭ приняли участие 16,5 тыс. выпускников из Татарстана. Число стобалльников достигло 313. Особо отличились 13 учеников, которым удалось набрать по 200 баллов, успешно сдав два предмета на максимальный балл.

Анастасия Фартыгина