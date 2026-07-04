Раис Татарстана Минниханов посетил Сабантуй в Мордовии

Рустам Минниханов напомнил, что татарский национальный праздник отмечается в 62 регионах России и в 40 зарубежных государствах

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Сабантуй в селе Аксеново в Мордовии. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Рустам Минниханов вместе с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым побывал на национальных подворьях Нурлатского района Татарстана и Лямбирского района Мордовии, где им продемонстрировали местные обычаи. Раис республики поприветствовал участников праздника и напомнил, что Сабантуй отмечается в 62 регионах России и 40 зарубежных государствах.

— Сегодня мы празднуем Сабантуй в братской Республике Мордовия, в Лямбирском районе, где проживает много татар. Хозяева Сабантуя — наши добрые друзья. Мы в полной мере ощущаем ваше радушие и гостеприимство, — подчеркнул Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава Мордовии поблагодарил раиса Татарстана за личное участие в национальном празднике.

В Республике Мордовия сегодня проживает более 40 тысяч татар, действуют три общественные организации, а старейшая из них — региональная национально-культурная автономия «Якташлар» — работает с 1991 года для сохранение идентичности народа.

Напомним, ранее сообщалось, что Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Республику Мордовия.

Зульфат Шафигуллин