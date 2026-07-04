Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане превысила прошлогодние показатели

За первые пять месяцев года татарстанцы оплатили 98,3% начислений за ЖКУ

Фото: Артем Дергунов

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане составила 98,3% с начала года и превысила прошлогодние показатели на 0,3%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Среднегодовой показатель собираемости платежей составил 99,5%, что выше результатов прошлого года на 0,2%.

При этом доля электронных платежей достигла 82%. В мае текущего года собираемость составила 98%, снизившись на 1% относительно мая прошлого года.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что за минувший отопительный сезон 2025—2026 годов в Татарстане произвели перерасчет начислений населению на 12,4 млн рублей. Чаще всего перерасчет производился по платежам за отопление, вывоз ТБО, водоснабжение и водоотведение. Около пяти миллионов рублей гражданам вернул их мусорный регоператор.

Напомним, осенью в некоторых регионах России повысят тарифы на ЖКХ. Например, в Татарстане с 1 октября тарифы на теплоснабжение увеличат на 14%.

Зульфат Шафигуллин