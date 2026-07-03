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В Татарстане разрешили купаться на девяти пляжах

14:34, 03.07.2026

Результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим нормативам

В Татарстане разрешили купаться на девяти пляжах
Фото: Инна Серова

По состоянию на 2 июля в Татарстане можно купаться на девяти пляжах из 24.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора республики, санитарно-эпидемиологические заключения выданы:

  • пляжу мкр. Заинск-2, Заинск, ул. Красная площадь;
  • пляжу с зоной активного отдыха, Буинский район, деревня Мещеряково, ул. Буа Алан;
  • пляжу на южной окраине города Елабуга;
  • городскому пляжу «Кама», Нижнекамский район, поселок Красный Ключ;
  • городскому пляжу в Челнах, напротив 38 и 12 микрорайонов, Набережная им. Ф. Табеева;
  • карабашскому водохранилищу «Аквапарк», объект №1, поселка Карабаш, Бугульминский район;
  • пляжу «Юность», Чистополь, ул. Бутлерова;
  • пляжу парка «Кондурча», Нурлат, микрорайон «Верхний Нурлат», ул. Набережная;
  • городскому пляжу и пляжному комплексу «Нократ», река Вятка, Мамадыш, ул. Галактионова, д. 32.
    Инна Серова / realnoevremya.ru

— Результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим нормативам, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Анапе открыли 72 пляжа для отдыха в новом сезоне.

Никита Егоров

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