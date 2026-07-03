В Татарстане разрешили купаться на девяти пляжах
Результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим нормативам
По состоянию на 2 июля в Татарстане можно купаться на девяти пляжах из 24.
Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора республики, санитарно-эпидемиологические заключения выданы:
- пляжу мкр. Заинск-2, Заинск, ул. Красная площадь;
- пляжу с зоной активного отдыха, Буинский район, деревня Мещеряково, ул. Буа Алан;
- пляжу на южной окраине города Елабуга;
- городскому пляжу «Кама», Нижнекамский район, поселок Красный Ключ;
- городскому пляжу в Челнах, напротив 38 и 12 микрорайонов, Набережная им. Ф. Табеева;
- карабашскому водохранилищу «Аквапарк», объект №1, поселка Карабаш, Бугульминский район;
- пляжу «Юность», Чистополь, ул. Бутлерова;
- пляжу парка «Кондурча», Нурлат, микрорайон «Верхний Нурлат», ул. Набережная;
- городскому пляжу и пляжному комплексу «Нократ», река Вятка, Мамадыш, ул. Галактионова, д. 32.
— Результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим нормативам, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Анапе открыли 72 пляжа для отдыха в новом сезоне.
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