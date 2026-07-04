Дороги в центре Казани сегодня перекроют до 14:00 в связи с ЧР по велоспорту

Также в городе 4 и 5 июля временно изменится схема движения общественного транспорта

Фото: Максим Платонов

В Казани 4 и 5 июля временно изменится схема движения общественного транспорта в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе.

Из-за ограничения движения автобусы №28 и №28а на время проведения соревнований курсировать не будут. Маршруты №22 и №89 с 7:30 до 16:30 будут следовать по измененной схеме.

4 июля с 5:30 до 14:00 движение будет закрыто на участке от пересечения улицы Саид-Галеева с Кремлевской набережной до Кремлевского моста, а также на правом съезде с Кремлевского моста к улице Батурина. Ограничения затронут Ивановский спуск (от ул. Профсоюзной до Кремлевской), ул. Кремлевскую (от площади 1 Мая до ул. Кави Наджми), ул. Кави Наджми (от Кремлевской до Профсоюзной), ул. Профсоюзную (от Ивановского спуска до ул. Кави Наджми), ул. Чернышевского (от Кремлевской до Дзержинского), ул. Дзержинского (от Чернышевского до Батурина), ул. Миславского (от Дзержинского до Большой Красной), ул. Большую Красную (от Батурина до ул. Толстого, 14/1), ул. Толстого (от дома №14/1 до ул. Подлужной), ул. Подлужную (от улицы Толстого до ул. Адамюка), ул. Жуковского (от Подлужной до Большой Красной) и ул. Батурина (от Большой Красной до ул. Саид-Галеева). Также будет закрыта площадь 1 Мая.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

5 июля аналогичные ограничения будут действовать с 5:30 до 16:00 на тех же участках улично-дорожной сети. Также с 20:00 3 июля до 16:00 5 июля на маршрутах проведения гонок будут запрещены парковка, а также движение электросамокатов и велосипедов.

Чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе проходит в Татарстане с 1 по 5 июля. В соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из разных регионов страны, а основные гонки в Казани состоятся 4 и 5 июля. Напомним, что победители чемпионата России по велоспорту на шоссе получат свыше 100 тысяч рублей призовых.

Наталья Жирнова