В выходные в Казани приостановят маршруты №28 и №28а

Кроме того, изменится схема движения маршрутов №22 и №89 — они будут следовать по объездным направлениям

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением чемпионата России по велоспорту 4 и 5 июля в городе будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщила мэрия города.

На период соревнований полностью приостанавливается работа автобусных маршрутов №28 и №28а. Кроме того, изменится схема движения маршрутов №22 и №89 — они будут следовать по объездным направлениям. Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в работе общественного транспорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победители чемпионата России по велоспорту на шоссе, который пройдет в Казани и Иннополисе с 1 по 5 июля, получат свыше 100 тысяч рублей призовых. Об этом сообщил вице-президент Федерации велосипедного спорта России Ренат Хамидуллин. Подробнее об этом событии можно узнать в еженедельной афише «Реального времени».



Наталья Жирнова