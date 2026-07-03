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Для международного аэропорта Казани ввели режим «Ковер»

22:04, 03.07.2026

Об этом сообщили в Росавиации

Для международного аэропорта Казани ввели режим «Ковер». Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее казанскую воздушную гавань закрыли на прием и выпуск воздушных судов, а в соседних с Татарстаном Самарской и Ульяновской областях ввели режим «Ракетная опасность». Об этом сообщило руководство регионов.

Наталья Жирнова

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