Для международного аэропорта Казани ввели режим «Ковер»
Об этом сообщили в Росавиации
Для международного аэропорта Казани ввели режим «Ковер». Об этом сообщили в Росавиации.
Ранее казанскую воздушную гавань закрыли на прием и выпуск воздушных судов, а в соседних с Татарстаном Самарской и Ульяновской областях ввели режим «Ракетная опасность». Об этом сообщило руководство регионов.
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