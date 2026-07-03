В Казани закрыли аэропорт на прием и выпуск воздушных судов
В соседних с Татарстаном Самарской и Ульяновской областях ввели режим «Ракетная опасность»
В Казани закрыли аэропорт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
В соседних с Татарстаном Самарской и Ульяновской областях ввели режим «Ракетная опасность». Об этом сообщило руководство регионов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».