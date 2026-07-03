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В Казани закрыли аэропорт на прием и выпуск воздушных судов

21:29, 03.07.2026

В соседних с Татарстаном Самарской и Ульяновской областях ввели режим «Ракетная опасность»

В Казани закрыли аэропорт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

В соседних с Татарстаном Самарской и Ульяновской областях ввели режим «Ракетная опасность». Об этом сообщило руководство регионов.

Наталья Жирнова

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