Кабмин РТ опубликовал план мероприятий госпрограммы по реализации нацполитики

В этом списке порядка 152 пунктов на все четыре блока программы

Фото: Артем Дергунов

Кабмин РТ опубликовал подписанный план мероприятий на 2026—2028 годы в рамках Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года в Татарстане.

В блоке «Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» фигурируют такие мероприятия, как реализация концепции «Русский язык в Татарстане» на 2026—2030 годы, проведение олимпиад и диктантов, военно-патриотических игр, проведение праздников (День России, День Победы, День народного единства) и прочее.



Блок «Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия России, в частности укрепление объединяющей роли русского народа как государствообразующего» состоит из таких мероприятий, как мониторинг сохранения и развития языков России, проведение традиционных народных праздников на территории республики и поддержка развития народных художественных промыслов.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В рамках блока по обеспечению межнационального и межрелигиозного согласия, противодействия экстремизму и возникновению конфликтов на национальной и религиозной почве будет проводиться мониторинг информационного пространства, исследование этнических диаспор и сообществ мигрантов для оценки их роли в экстремистской и террористической деятельности, а также мероприятия по адаптации иностранных граждан в республике и их информированию о законах РФ. Ранее почетный председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поручил расширить программы адаптации иностранных граждан в РТ.

Направление, связанное с совершенствованием госуправления и информационным сопровождением национальной политики и продвижением ее на международной арене, заключается в проведении социологических исследований по вопросам межнациональных отношений, мониторинге деятельности объектов этнокультуры и других мерах.



Наталья Жирнова