Мухаметшин поручил расширить программы адаптации иностранных граждан в РТ

Речь идет в том числе и о необходимости усилить работу с работодателями, где занято много иностранных работников

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане обсудили вопросы реализации миграционной политики и адаптации иностранных граждан. Круглый стол прошел в Доме дружбы народов республики под председательством почетного председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

Особое внимание было уделено социальной и культурной адаптации мигрантов. Как отметил Мухаметшин, ключевую роль в этой работе играет Центр по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, который проводит просветительские мероприятия, включая обучение основам законодательства и правилам поведения в обществе, а также содействует трудоустройству.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также подчеркивалась необходимость усиления профилактической работы с работодателями, особенно в отраслях с высокой долей иностранной рабочей силы. Отдельно было предложено расширить охват адаптационных программ, в том числе за счет выездных форматов в муниципалитетах и на крупных предприятиях.

Напомним, что в Татарстане на сегодняшний день находятся свыше 93 тыс. иностранных граждан — более 34 тыс. из них имеют оформленный патент на осуществление трудовой деятельности.

Наталья Жирнова